Jugendliche mit Förderpreis für Engagement ausgezeichnet

Schülerinnen und Schüler aus Malchin und Güstrow sowie ein Rostocker Sportverein sind für ihre völkerverbindenden Aktivitäten mit dem erstmals vergebenen Förderpreis für Junges Engagement in der Einen Welt geehrt worden. Das Eine-Welt-Landesnetzwerk in Mecklenburg-Vorpommern hatte die Auszeichnung im Rahmen der politischen Veranstaltungsreihe Weltwechsel ausgelobt. Die mit jeweils 500 Euro dotierten Preise wurden am Freitag in Schwerin verliehen.

Für einen Schüleraustausch mit Jugendlichen aus dem südafrikanischen Kapstadt wurden zehn Schülerinnen und Schüler des Fritz-Greve-Gymnasiums in Malchin ausgezeichnet. Im Rahmen dieser Partnerschaft hätten die Jugendlichen einen Garten in Kapstadt angelegt und in Vorpommern zu der Wiedervernässung eines Moores beigetragen, hieß es in der Begründung.

Der Internationale FC Rostock wurde für seine Bemühungen honoriert, Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft zusammenzubringen, ungeachtet ihrer geschlechtlichen Identität, sexuellen Orientierung, ihrer Herkunft, Religion, ihres Alters oder sozialen Status. Die dritte Auszeichnung teilen sich zwei Projektkurse der Freien Schule in Güstrow. In einem der Kurse unterstützen Schülerinnen und Schüler geflüchtete Kinder, der zweite Kurs setzt sich für die Verwendung fair gehandelter Produkte an der Schule ein.

Viele junge Menschen machen sich Sorgen um den Zustand der Welt. Die Klimakrise, globale Ungerechtigkeiten und Kriege bedrohen ihre Zukunft, sagte Andrea Krönert, Geschäftsführerin des Eine-Welt-Landesnetzwerks. Der neue Förderpreis solle den Einsatz junger Menschen sichtbar machen. 17 Bewerbungen gab es dem Netzwerk zufolge, das Preisgeld steuerte das Wissenschaftsministerium in Schwerin bei.