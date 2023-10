Jugendliche bei Wohnungsbrand verletzt

Mehr zum Thema

Versuchter Einbruch in ehemalige Klinik in Darmstadt In der Nacht auf Freitag haben zwei Personen versucht, in eine ehemalige Klinik in Darmstadt-Eberstadt einzubrechen. Einer der mutmaßlichen Täter, ein 22 Jahre alter Mann, wurde im Zuge der Fahndung festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der zweite Verdächtige befand sich zunächst noch auf der Flucht. Laut Polizeiinformationen waren an der Suche mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Duo es auf Altmetall in der ehemaligen Klinik abgesehen haben. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet.