Jugendliche angegriffen und am Kopftuch gerissen

Eine Radfahrerin hat in Würzburg eine Jugendliche angegriffen und versucht, ihr das Kopftuch zu entreißen. Ob die Tat einen rassistischer Hintergrund hat, konnte die Polizei am Mittwoch nicht sagen. Dazu liegen keine Erkenntnisse vor, wie eine Sprecherin sagte. Die 15-jährige Fußgängerin sei leicht verletzt worden. Sie hatte nach Angaben der Polizei am Dienstag an einer roten Ampel gewartet, als die Radfahrerin vor ihr anhielt, sie anschrie und an dem Kopftuch riss. Danach griff sie der Jugendlichen an den Hals. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Täterin machen können.