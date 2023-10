Jugendherberge als Unterkunft für Geflüchtete hergerichtet

Mehr zum Thema

Feuerwehr kommt über Stunden nicht an Opfer ran Die Feuerwehr ist nach dem schweren Arbeitsunfall in der Hamburger Hafencity über Stunden nicht an die Opfer herangekommen. Inzwischen seien zwei Tote aus den Trümmern gezogen worden und in die Rechtsmedizin gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Der dritte Tote werde derzeit geborgen. Zuvor war bereits ein lebensbedrohlich Verletzter in ein Krankenhaus gebracht worden. Mindestens ein weiterer Bauarbeiter werde noch vermisst.

Grote spricht Angehörigen der Opfer Beileid aus Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat den Angehörigen der Opfer des schweren Arbeitsunfalls in der Hafencity sein Beileid ausgesprochen. Mein Beileid und meine aufrichtige Anteilnahme gelten allen Angehörigen der Opfer, erklärte der SPD-Politiker am Montag auf der Plattform X (vormals Twitter). Gleichzeitig dankte er den Einsatzkräften, die seit Stunden alles tun, um die Verletzten des schrecklichen Arbeitsunfalls in der HafenCity schnell zu bergen. Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) wollte sich am Nachmittag persönlich ein Bild von der Lage an der Unglücksstelle machen.