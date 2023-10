Jüdisches Museum trennt sich von Guide

Mehr zum Thema

Verwaltung will nach Urteil Kita-Förderbedingungen ändern Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das die in Berlin geltende Obergrenze für Kita-Zuzahlungen für unwirksam erklärt hat, will die Bildungsverwaltung die Förderbedingungen für Kita-Träger ändern. Nach Prüfung der schriftlichen Urteilsbegründung werde die Senatsverwaltung dazu Verhandlungen mit den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege und dem Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden aufnehmen, kündigte eine Sprecherin am Freitag an. Dabei solle es unter anderem darum gehen, anhand welcher Kriterien Ausnahmen von einer Obergrenze möglich sein sollen. Alle übrigen Regelungen zu den Zuzahlungen blieben davon unberührt.

Polizei bereitet sich auf Nahost-Kundgebungen vor Der Gaza-Krieg wird an diesem Wochenende ein wichtiges Thema auf den Berliner Straßen bleiben. Die Polizei beobachtet das Geschehen genau. Auch die Letzte Generation will ihre Blockaden am Wochenende fortsetzen.