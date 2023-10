Jüdische und Palästinensische Gemeinden gegen Hass

Mehr zum Thema

Zusammenarbeit mit Linksextremisten? AStA und Uni reagieren Nach der Kritik am Programm des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Universität Bremen während der Orientierungswoche hat der AStA reagiert. Wir als AStA distanzieren uns gesammelt von gewaltorientierten und extremistischen Inhalten, teilte die Studentenvertretung am Dienstag auf ihrer Website mit.