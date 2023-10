Jüdische und Palästinensische Gemeinde mahnen zu Toleranz

Mehr zum Thema

Warnstreik sorgt für viele Ausfälle im Zugverkehr Aufgrund eines Warnstreiks werden am Wochenende viele Zugverbindungen der S-Bahn in und um Hannover sowie im Netz der Nordwestbahn ausfallen. So gut wie alle Linien werden vermutlich davon betroffen sein, sagte ein Sprecher der Nordwestbahn am Freitag. Es müsse mit massiven Einschränkungen im Fahrbetrieb gerechnet werden.