Jüdische Kulturtage an 22 Orten - mehr Polizeipräsenz

„Markante Wetterumstellung“: Tief bringt kühles Wetter Tief Tino bringt in der kommenden Woche typisches Herbstwetter nach Sachsen-Anhalt. Das bisherige, sommerlich anmutende Oktoberwetter gehe mit Vollgas in den Vollherbst über, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Leipzig mit. Es werde kühl und teils windig, warme Kleidung löse das T-Shirt ab, hieß es. Die Sachsen-Anhalter müssten sich auf eine markante Wetterumstellung einrichten, gebietsweise sei nachts in Bodennähe Frost möglich.