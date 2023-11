Jüdische Gemeinde lädt zu Friedenszug gegen Antisemitismus

Mit einem Demonstrationszug durch die Düsseldorfer Innenstadt will die Jüdische Gemeinde heute ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen und ihre Solidarität mit Israel zeigen. 1000 Teilnehmer sind laut Polizei zu der Kundgebung unter dem Motto Gegen jeden Antisemitismus - Solidarität mit Israel angemeldet.

Antisemitische Übergriffe hätten seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober auch in Deutschland zugenommen, kritisierte die Gemeinde. Vor allem auf das Schicksal der Geiseln, die noch in der Gewalt der Hamas sind, soll die Demonstration aufmerksam machen. Eine Abschlusskundgebung ist auf dem Johannes-Rau-Platz vor der Staatskanzlei geplant.