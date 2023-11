Mehr zum Thema

Durchwachsenes Wetter in Sachsen Zum Wochenende hin bleibt das Wetter in Sachsen trüb, kurz lässt sich die Sonne blicken. Am Freitag wird es stark bewölkt, mit gebietsweise etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 12 Grad, im Bergland bei 5 bis 10 Grad.

Schau beleuchtet kaum bekanntes Kapitel der DDR-Kunst Eine Fotoserie von Vietnamesen im DDR-Alltag, gezeichnete Schiffe auf einem Fluss in China oder eine zu Kunst gemachte Unterhose - die Ausstellung Revolutionary Romances spürt bis Anfang Juni 2024 globalen Kunstgeschichten in der DDR nach. Im Albertinum wird nach Angaben der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) vom Freitag der Fokus auf ein bisher kaum erforschtes Kapitel der Kunst in der DDR gerichtet.