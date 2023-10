Jüdische Einrichtungen: Sicherheitsbehörden im Austausch

Mehr zum Thema

Schulen können palästinensische Symbolik untersagen Auch an manchen Berliner Schulen zeigen Menschen Sympathie für den Hamas-Terror in Israel. Nun reagiert die Bildungssenatorin. Doch ihr Vorgehen sorgt für Widerspruch.

Propalästinensische Ansammlungen: Polizei greift ein In Berlin-Neukölln hat es am Freitagnachmittag immer wieder propalästinensische Ansammlungen und kleinere Tumulte gegeben. Unterstützer von Palästinensern, vor allem junge Männer, versammelten sich vor Imbissen und Cafés. Einige von ihnen trugen Schals oder Tücher in den Farben der Flagge von Palästina und diskutierten lautstark und erregt mit der Polizei.