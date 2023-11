Jüdisch-Palästinensische Friedensdemonstration in Köln

Bei Protesten zum Krieg in Nahost hat es zuletzt oft unschöne Bilder gegeben. In Köln wollen jüdisch und palästinensisch geprägte Menschen gemeinsam für Frieden demonstrieren.

Hunderte Menschen werden am Sonntag (12.30 Uhr) zu einer jüdisch-palästinensischen Friedensdemonstration in Köln erwartet. Die Veranstaltung steht unter dem Motto Solidarität mit allen Menschen, die vom Israel-Palästina-Krieg betroffen sind. Laut Polizei haben die Veranstalter 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

Organisiert wird die Demonstration von der noch jungen Gruppe Jews and Palestinians for Peace. Die beiden Organisatorinnen Kristina Bublevskaya und Zeynep Karaosman haben selbst jüdische beziehungsweise palästinensische Wurzeln. Bublevskaya sagte in einem WDR-5-Interview in der vergangenen Woche, sie hätten festgestellt, dass trotz verschiedener Realitäten und Hintergründen ihre Gefühle sehr ähnlich seien. In der Gesellschaft werde nicht gesehen und gehört, dass wir beide leiden können, dass wir beide Schmerz empfinden, traurig sind, Wut empfinden und irgendwie gleichzeitig nicht wirklich trauern können, weil das nicht erlaubt wird, weil wir uns immer rechtfertigen müssen.

Karaosman sagte, das erste Ziel sei, den Diskurs in Deutschland zu verändern. Sie betonte aber auch: Wir sind nicht neutral. Wir haben eine Position. Beide seien auf der Seite der betroffenen Zivilistinnen und Zivilisten.

Zu einer ersten Demo der Gruppe Mitte Oktober waren gut 500 Leute gekommen. Co-Organisatorin Bublevskaya sagte, zum einen beteiligten sich jüdische beziehungsweise israelische sowie palästinensische Personen, die zurückmeldeten: Das ist das, was sie gebraucht haben, das ist das, was sie nirgendwo finden konnten hier in Deutschland.

Es hätten sich aber auch viele nicht direkt Betroffene beteiligt, die aber natürlich viel mitfühlen und sich genauso wenig wie wir auf den anderen Demos wohlgefühlt haben, aber trotzdem aktiv sein möchten.