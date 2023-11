Jubiläums- und Familienevents: Hamburger Winterdom startet

Mit besonderen Jubiläums- und Familienevents will der Hamburger Winterdom ab Freitag (15.00 Uhr) Vergnügungshungrige auf das Heiligengeistfeld locken. Seit 130 Jahren ist diese Veranstaltungsfläche im Stadtteil St. Pauli fester Veranstaltungsort des Volksfestes, sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD).

Anlässlich dieses Jubiläums können Besucherinnen und Besucher im gesamten Zeitraum des bis zum 10. Dezember gehenden Festes in die Geschichte des Doms eintauchen. Mittels QR-Codes, die rund um die Dom-Meile verteilt sein, ließe sich etwa erfahren, wie das Heiligengeistfeld früher aussah, hieß es in einer Mitteilung der Wirtschaftsbehörde.

Leonhard eröffnet den Winterdom mit mehr als 50 Fahrgeschäften am Freitagnachmittag. Sobald es dunkel wird, findet dann - sowie am gesamten Eröffnungswochenende - auch eine Video- und Lichtprojektion an der Westseite des Feldstraßenbunkers statt.

Neben solchen Jubiläumsaktionen gibt es auf dem diesjährigen Winterdom drei Familientage mit jeweils einem Event. Dazu zählen den Angaben nach eine Gruselparade, ein Lichter- und Laternenlauf und eine Nikolaus-Aktion. Mit der Pendelschaukel Air Power und dem Rundfahrgeschäft Ghost Rider sind zwei Neuheiten unter den Fahrgeschäften.