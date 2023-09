Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim erhält Jacob-Grimm-Preis

Mehr zum Thema

VfB Stuttgart will in Köln Erfolgsserie ausbauen Nach vier Siegen aus den ersten fünf Bundesliga-Spielen will der VfB auch beim noch sieglosen 1. FC Köln gewinnen. Zwei wichtige Spieler sind allerdings fraglich.

Treffen der Langzeit-Trainer: Heidenheim will zweiten Sieg Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hofft am Samstag gegen Champions-League-Teilnehmer Union Berlin auf den zweiten Saisonsieg. Am Rande des Rasens treffen zwei besondere Trainer aufeinander.