Journalist überrascht Alonso mit Jugend-Fotos

Da staunte der Leverkusener Fußballtrainer Xabi Alonso nicht schlecht: Ein schwedischer Journalist zeigte ihm am Mittwoch auf der Pressekonferenz Bilder von einem Turnier aus dem Jahr 1995.

Xabi Alonsos Augen begannen sofort zu strahlen und er konnte sich noch an jedes Detail erinnern. Das war eine sehr schöne Erinnerung. Ich war damals mit meiner Mannschaft Antiguoko in Göteborg, um am Gothia Cup teilzunehmen, sagte der Fußballtrainer von Bayer 04 Leverkusen, nachdem ihn ein schwedischer Journalist mit Fotos von ihm als 13-Jähriger überrascht hatte.

Wir sind damals mit dem Bus aus San Sebastian gekommen. Es hat mehrere Tage gedauert mit einem Stopp in Deutschland, erzählte Alonso (42): Das Finale durften wir im Ullevi spielen. Leider haben wir verloren, aber es war eine großartige Erfahrung für uns junge Spieler. Es war mein erstes Spiel in einem großen Stadion.

Alonsos Mannschaft, zu der auch der heutige Arsenal-Coach Mikel Arteta gehörte, verlor im Endspiel 0:4 gegen das schwedische Team Brommapojkarna. Der seit 1975 bestehende Gothia Cup ist das größte Jugendturnier der Welt. Jedes Jahr nehmen rund 1500 Mannschaften aus 80 Ländern teil.

Alonso kehrte am Mittwoch nach Göteborg zurück, um mit Leverkusen am Donnerstag (21 Uhr/RTL+) ebenfalls im Stadion Ullevi das fünfte Europa-League-Gruppenspiel beim schwedischen Pokalsieger BK Häcken zu absolvieren. Häcken ist der Organisator des Turniers. In der Europa League sind die Schweden noch punktlos, während Bayer alle vier Spiele gewann, schon sicher weiter ist und mit einem Punkt am Donnerstag den Gruppensieg sichern könnte.