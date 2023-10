Während sich Alicia, die aus der kleinen Stadt Bad Hersfeld kommt, erst noch an das Großstadtleben gewöhnen muss, stand für die neue GZSZ-Rolle (neue Folgen jederzeit auf RTL+ streamen) auch bei Josefin ein privater Umzug an. Von Bella Italia ging es direkt nach Berlin zu ihrer Mama. „Die Zusage der Produktion kam Mitte Juli, als ich gerade noch im Urlaub in Marseille war. Es blieb mir also knapp eine Woche, um meine Zelte in den Bergen der Alpen abzubrechen. Anfang August ging es dann schon bei GZSZ los. Dadurch, dass ich ja aus Berlin komme, hatte ich zum Glück direkt eine Wohnmöglichkeit bei meiner Mutter“, erzählt die 31-Jährige.

Und wie verläuft Alicias Start im Kiez? Josefin verrät: „Ich denke, die Worte ‘holprig’, ‘aufwühlend’ und ‘ereignisreich’ würden Alicias Start in Berlin am besten beschreiben (lacht). Die Zuschauer können sich auf eine kleine Achterbahnfahrt der Gefühle freuen und das ist schon jetzt klar: langweilig wird es mit Alicia sicher nicht.“