Er ist happy mit seiner Jessica (33) verheiratet, hat eine süße und gesunde Tochter, ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und lebt „in einem Land, wo es keinen Krieg gibt“.Dennoch antwortet Johannes Haller auf die Frage, ob er glücklich sei mit: „Das ist nur schwer zu beantworten.“

„Früher dachte ich immer, dass wenn man ‘erfolgreich ist’ und genug Geld hat, man glücklich ist“, erklärt Johannes Haller. Und eigentlich hat der 35-Jährige das erreicht, indem er sich ein Unternehmen mit „25.000 zufriedenen Gästen in vier Jahren“ aufgebaut hat, wie er bei Instagram schreibt. Aber er sei ein Mensch, der immer noch mehr erreichen wolle. Und genau da liegt sein Problem, gibt er zu: „Ich merke in Momenten wie diesen, wie durch all den beruflichen Druck natürlich für Dinge, die wichtiger sind, einfach der Tag zu kurz ist.“

Mit den Dingen, die wichtiger sind, meint er natürlich vor allem Jessica und Hailey-Su: „Ich muss meine Zeit wertvoller behandeln und in meine Familie investieren, um noch mehr glücklich sein zu können.“

