Für all diejenigen, denen der Kuchen dann doch etwas zu langweilig ist: einfach etwas Zitronen- oder Vanillearoma hinzugeben. Wer auf Früchte steht, kann auch frische Beeren oder andere Früchte zum Kuchen hinzugeben. Mit Puderzucker bestäubt macht der Joghurtkuchen am Ende auch optisch etwas her. Lassen Sie es sich schmecken, denn: Auch an einem normalen Wochentag haben Sie sich Ihr Stück Kuchen redlich verdient! (vdü)

