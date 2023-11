Laut Joelina Drews sollen ihre Mutter Ramona und ihr Vater Jürgen Drews schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken spielen, in ihre Nähe zu ziehen. Joelina lebt aktuell in München, Papa und Mama über 500 Kilometer entfernt in Dülmen in Nordrhein-Westfalen. „Sie sind aktiv am Schauen“, erklärt uns Joelina im RTL-Interview bei der „Lucky Orange Films“-Party.

Die 23-jährige Sängerin würde sich „total“ über diesen Umzug freuen. „Ich habe ja eh eine Standleitung zu meinen Eltern, wir telefonieren jeden Tag. Für mich ist es natürlich schön, wenn sie in der Nähe sind und ich sie jeden Tag sehen kann - oder wenn wir zusammen zu Abend essen könnten“, schwärmt sie.