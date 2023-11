Joe erzählte dem Publikum, dass Molly der Band erklärt habe: „Ich würde gerne mit euch auf Tour gehen, aber das einzige Problem ist, dass ich meinen Verlobten Nick heiraten muss.“

„Wir sagten: ‚Lasst uns eine Lösung suchen. Wir müssen ihnen irgendwie helfen. Wenn wir nur einen ordinierten Pfarrer auf dieser Tour kennen würden‘“, fügte Joe hinzu und bezog sich dabei auf sich selbst. „Oh, warte, [tun wir].“ Was für ein Witzbold.



Bevor der Sänger sagen konnte: „Ich erkläre euch jetzt zu Mann und Frau“, brach Applaus aus und die Brüder sangen passend zu diesem Ereignis das Liebeslied „When You Look Me in the Eyes“ – das Paar tanzte und besiegelte ihre Ehe mit einem Kuss. So süß. (msu)