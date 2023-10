Lese-Tipp: Shitstorm wegen kultureller Aneignung! Diese Frisur ging wohl nach hinten los, Jill Lange

Nachdem Jill Lange einen Shitstorm für ihre Haare bekam, schwieg sie. Doch jetzt meldet sich die 23-Jährige bei Instagram mit diesen Worten: „Der Vorwurf der ‚kulturellen Aneignung’ ist gefährlich! Er fördert rassistisches Denken durch die Hintertür. Kultur lebt von Austausch, Handel und Offenheit. Antirassismus kippt in Schubladendenken und Ghettoisierung. Es gibt so viele verschiedene Kulturen und wir können alle voneinander lernen und profitieren. Ich persönlich finde den Look einfach schön und trage es gerne. Lasst uns doch einfach das ‘Schöne’ teilen anstatt in allem etwas negatives zu suchen. Gerade wir in Deutschland leben multikulturell und ‘Kultur’ lebt von Austausch und Support. Lasst uns gegenseitig nicht anfeinden sondern alles gute miteinander teilen ohne das Gefühl zu haben, dass jemandem etwas weggenommen wird. Hört auf mit diesem unnötigen Machtgehabe. KULTURELLE ANEIGNUNG IST NICHT NEGATIV. Zumindest so lange nicht, bis keine Absicht der Diskriminierung hintersteckt. JUST SHARE LOVE AND HARMONY“ –diese Zeilen unterlegte sie mit dem Song „Where is the Love“ von „The Black Eyed Peas“ –ausgerechnet mit der Hymne der „Black Lives Matter“-Bewegung. Ob ihr das bewusst ist? Weiß ich nicht. Ob ich lieber eine Entschuldigung gelesen hätte? Definitiv!