Wird Max Verstappen in Katar Formel-1-Weltmeister?

Rennen 17 der Formel-1-Saison 2023 steht an und noch einmal Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Sergio Pérez & Co., Max Verstappen am Weltmeistertitel zu hindern – doch schon im Sprint-Rennen könnte der Holländer Weltmeister werden. Mit von der Partie ist natürlich auch Nico Hülkenberg, der nach Sebastian Vettels Abschied einzige deutsche Fahrer im Feld.

Erfahren Sie hier, wann beim Katar-GP Freie Trainings, Qualifying und Rennen stattfinden, wie Sie das Rennen im TV sehen können und wer es im Live-Stream überträgt.