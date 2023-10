Während wir am Freitag im Südwesten tatsächlich noch einmal an den 30 Grad kratzen und uns damit nahe an den Allzeitrekorden bewegen, wissen die Menschen im Norden schon lange, was Herbst bedeutet. Dort ist es ziemlich kühl und seit Tagen total nass.

Aber am Samstag gleichen sich die Gegensätze aus: Es wird überall stark bewölkt und örtlich fällt schauerartiger Regen, wobei der Schwerpunkt von der Mitte bis in den Südwesten liegt. Im südöstlichen Bayern und bei den von Regen gebeutelten Ostfriesen wird es zwischendurch mal etwas schöner. Die Höchstwerte liegen von Nord nach Südost bei 13 bis 23 Grad. Dazu wird es ziemlich windig, an der Nordsee kann es Sturmböen geben.

