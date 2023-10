Für die Ehefrau von Johannes Haller ist die Augen-OP übrigens nicht der erste Beauty-Eingriff, den sie in der Vergangenheit vornehmen ließ. Auf die Frage, ob sie schon mal eine Fettabsaugung hatte, antwortet sie: „Ja LEIDER! Aber das ist nicht der Grund, warum mein Körper so ist wie er ist“, verrät die 33-Jährige. „Mit 19 meine erste Absaugung, fünf Jahre später dann die nächste Absaugung, als ich mir eingeredet hatte, ich kann nie wirklich so schlank sein wie andere.“

Die Eingriffe bereut sie im Nachhinein: „Und heute kann ich sagen, dass ich der kleinen Jessi gern gesagt hätte, dass sie gut genug ist.“ Die Operationen seien absolut nicht notwendig gewesen und hätten sie auch nicht schlanker gemacht – „ganz im Gegenteil!“ (mja)