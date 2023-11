Jenoptik verdient mehr und geht von gutem Jahr 2023 aus

Mehr zum Thema

Wahlausschüsse sollen bei Verdacht schnell Infos einholen Verfassungsfeinde sollen keine Bürgermeister werden - so sieht es das Thüringer Kommunalwahlrecht vor. Doch für eine Überprüfung bleibt meist wenig Zeit. Ein neuer Leitfaden hält Wahlleiter zum schnellen Handeln an, wenn Extremisten kandidieren wollen.