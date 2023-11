Wie Bild berichtet, wurde Jenny Elvers am Abend des 31. Oktobers in Brandenburg von der Polizei kontrolliert. Die 51-Jährige habe dort auffällig geparkt und in Anwesenheit der Polizisten Alkohol getrunken. Der Alkoholtest vor Ort ergab 1,7 Promille. Den Führerschein und die Autoschlüssel ihres Minis ist die Schauspielerin seitdem los. Elvers Management bestätigt den Vorfall auf RTL-Anfrage.

Doch wie konnte es dazu kommen?