Jenaer Oberarzt bekommt Wissenschaftspreis

Für seine Arbeit an einer besseren Diagnostik der Schilddrüse ist ein Jenaer Oberarzt mit einem bundesweiten Wissenschaftspreis ausgezeichnet worden. Philipp Seifert vom Universitätsklinikum Jena (UKJ) erhielt den mit 5000 Euro dotierten Wissenschaftspreis der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin, wie das Klinikum am Donnerstag mitteilte. Damit gehe der Preis erstmals nach Jena.

Unter anderem habe Seifert eine auf Ultraschall basierende Methode entwickelt, mit der auch nichtärztliches Personal detaillierte Schilddrüsenuntersuchungen durchführen und archivieren könne, hieß es vom UKJ. Dadurch könne die gesamte Schilddrüse in weniger als einer Minute in zwei Ebenen aufgezeichnet und in Systemen für die Bildarchivierung angesehen werden.

Die kleine Schilddrüse liegt an der Vorderseite des Halses und hat in etwa die Form eines Schmetterlings. Sie produziert laut Deutschem Schilddrüsenzentrum wichtige Hormone, die etwa auf Herzaktivität, Blutdruck oder Gehirnaktivität wirken. Bei etwa jedem dritten Erwachsenen in Deutschland bilde sich aber im Laufe des Lebens mindestens eine krankhafte Veränderung der Schilddrüse. Dazu gehören unter anderem eine Über- oder Unterfunktion, aber auch Schilddrüsenkrebs sowie Knoten und Vergrößerungen der Schilddrüse.