Jena mit Kantersieg im Landespokal: Erfurt raus

Tote Person in Baggersee im Landkreis Karlsruhe entdeckt In einem Baggersee nahe des baden-württembergischen Orts Dettenheim, direkt an der Grenze zu Rheinland Pfalz,ist am Samstag eine tote Person entdeckt worden. Man habe eine Wasserleiche gefunden und aus dem See geborgen, sagte eine Polizeisprecherin. Noch habe man keine Hinweise auf die Identität der Person. Es gebe derzeit aber keinen Verdacht auf ein Tötungsdelikt, sagte die Sprecherin weiter. Weitere Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Der Einsatz an dem Baggersee war am Samstagnachmittag noch nicht abgeschlossen.

Ramelow erwartet keine Kandidatur der Wagenknecht-Partei Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow erwartet nach eigenen Worten keine Kandidatur der geplanten Wagenknecht-Partei bei der Landtagswahl 2024. In Thüringen rechne ich nicht damit, dass sie überhaupt eine Liste einreichen, sagte der Linken-Politiker am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Augsburg. Es deutet nichts darauf hin, dass das gelingen kann.