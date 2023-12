Jena: Aufgedrehter Wasserhahn führt zu hohem Schaden an Uni

Mehrere Stockwerke betroffen: Ein über längere Zeit aufgedrehter Wasserhahn hat an der Uni in Jena zu Sachschäden in Höhe von mehr als einer Million Euro geführt. Ein unbekannter Täter habe einen Wasserhahn im Hörsaal des Instituts für Festkörperphysik augenscheinlich absichtlich aufgedreht gelassen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Drei Etagen des Gebäudes seien betroffen. Schäden entstanden demnach an der Gebäudesubstanz und an technischen Geräten. Der Wasserhahn sei vermutlich im Zeitraum zwischen dem 24. und dem 26. November aufgedreht worden, hieß es. Wie lange das Wasser genau lief, ist nach Angaben der Polizei unklar.