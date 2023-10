Mehr zum Thema

Wolkig und kühl am Montag in Sachsen Zum Wochenstart wird es in Sachsen wolkig und kühl. Ab Montagmittag ziehen dichtere Wolkenfelder auf und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen acht und elf Grad, im Bergland bei vier bis neun Grad.