„Jeder hat Bock“: Eintracht will Erfolgsserie ausbauen

Eintracht Frankfurt will nach der Länderspielpause den jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. Mit dem VfB Stuttgart kommt am Samstag das bisherige Überraschungsteam der Saison.

Viel Zeit zum Feiern blieb Dino Toppmöller an seinem 43. Geburtstag nicht. Der Fokus des Cheftrainers von Eintracht Frankfurt lag am Donnerstag schon ganz auf dem bevorstehenden Topspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellendritten VfB Stuttgart. Wir werden ans absolute Limit gehen müssen, wollen das Spiel mit der Unterstützung unserer Fans aber gewinnen und weiter nach oben klettern, formulierte Toppmöller das Ziel für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Die Hessen sind seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und belegen mit 18 Punkten derzeit Rang sieben. Diese Serie soll im ausverkauften Deutsche Bank Park, wo erstmals 58.000 Zuschauer dabei sein können, ausgebaut werden. Wir wollen die positive Energie aus der Phase vor der Länderspielpause mitnehmen. Die Spieler sind mit Spaß bei der Sache. Jeder hat Bock, berichtete Toppmöller von seinen Trainingseindrücken.

Für die Eintracht ist es der erste Heimauftritt seit dem spektakulären 3:3 gegen Borussia Dortmund vor bald vier Wochen. Die Vorfreude ist riesengroß. Wir spielen gerne in unseren eignen vier Wänden, sagte Toppmöller. Zugleich erwartet er eine große Herausforderung, denn Stuttgart ist die Mannschaft, die aktuell die beste Form mitbringt und eine tolle Saison spielt. Die Entwicklung des VfB unter Trainer Sebastian Hoeneß sei herausragend.

Ein besonderes Augenmerk wird der Conference-League-Teilnehmer auf Serhou Guirassy legen. Der Stuttgarter Torjäger hat in dieser Saison in nur neun Spielen bereits 15 Mal getroffen und ist damit zweitbester Schütze nach Bayern-Star Harry Kane (17). Wir werden uns einen guten Plan zurechtlegen und wollen Guirassy möglichst weit vom Tor weghalten, sagte Toppmöller und ergänzte: Wir müssen aggressiv auftreten, pressen und dürfen den VfB nicht ins Spiel kommen lassen.

Zwar ist die Eintracht gegen die Schwaben seit neun Spielen ungeschlagen, der vorerst letzte Heimsieg liegt aber schon mehr als vier Jahre zurück. Im März 2019 gab es ein 3:0, danach trennten sich beide Rivalen im Frankfurter Stadtwald dreimal 1:1.

Personell kann Toppmöller fast aus dem Vollen schöpfen, nachdem alle Nationalspieler gesund von ihren Länderspielreisen zurückgekehrt sind. Also auch Torwart Kevin Trapp, der sich beim 0:2 in Österreich während des Spiels kurz behandeln lassen musste und damit auch bei Toppmöller für einen kleinen Schreckmoment gesorgt hatte.

Da denkst du natürlich, hoffentlich hat er keine schlimme Verletzung und fällt aus, berichtete Toppmöller. Zumal Trapp in den vergangenen Wochen immer mal wieder Probleme mit dem Sprunggelenk gehabt habe. Das war eine Thematik, die uns bewusst war. Aber es ist nichts Gravierendes. Trapp sei physisch fit, um gegen den VfB eine Topleistung zu bringen.

Nicht zur Verfügung stehen weiter Abwehrchef Robin Koch und Kapitän Sebastian Rode, die beide an der Wade verletzt sind. Wir müssen uns ein Stück weit gedulden, sagte Toppmöller über den erneuten Ausfall von Koch, der zuletzt schon in Helsinki und Bremen gefehlt hatte.

Toppmöller geht aber davon aus, dass der 27-Jährige noch in der Hinrunde auf den Platz zurückkehrt. Wir sind optimistisch, dass er in diesem Jahr noch einmal für uns aufläuft. Wann das sein wird, kann ich jedoch nicht sagen, bekräftigte der Eintracht-Coach. Koch hatte wegen der Blessur zuletzt sein Comeback in der DFB-Auswahl verpasst.

Nicht so günstig sind die Prognosen bei Rode, der in dieser Saison erst zu drei Kurzeinsätzen kam. Letztmals stand der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler vor zwei Monaten im Conference-League-Spiel gegen den FC Aberdeen auf dem Platz. Bei Seppl sind wir pessimistischer. Je länger du raus bist, umso länger brauchst du, wieder in den Rhythmus zu kommen, sagte Toppmöller.