Jeder dritte Sachsen-Anhalter leidet unter Rückenschmerzen

Jüdische Gemeinden und Polizei: Verbesserte Zusammenarbeit Die Zusammenarbeit zwischen der jüdischen Gemeinschaft und der Polizei hat sich laut der Landesregierung in Sachsen-Anhalt verbessert. Das geht aus dem Umsetzungsbericht zum Landesprogramm für jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt und gegen Antisemitismus hervor, mit dem sich das Kabinett am Dienstag beschäftigt hat. Ein wesentlicher Beitrag sei die Berufung eines Polizeirabbiners gewesen.

Landesregierung beschließt Kommission zur Pandemievorsorge Eine Expertenkommission soll in Sachsen-Anhalt die Maßnahmen der Corona-Pandemie aufarbeiten und darauf aufbauend für künftige Pandemien Vorsorge treffen. Das habe die Regierung in der Kabinettssitzung am Dienstag beschlossen, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) nach der Sitzung in Magdeburg. Der Fokus solle etwa auf dem Datenmanagement, der Risikokommunikation, den eingesetzten Maßnahmen und rechtlichen Aspekten liegen.