Jeden Baum erkennen: Nabu-Helfer entwickeln App „Hallo Baum“

Welcher Baum ist das eigentlich, an dem ich jeden Tag vorbeilaufe? Mit einer neu entwickelten App des Naturschutzbundes kann man das künftig mit nur wenigen Klicks herausbekommen. Dafür holt sich die App Fakten aus einer Datenbank von Städten.

Über die App Hallo Baum des Hamburger Naturschutzbundes Nabu kann man sich künftig mit seinem Smartphone zahlreiche Infos zu den Bäumen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft geben lassen. Dazu müsse man sich lediglich in der Nähe des Baumes befinden, zu dem man mehr wissen möchte, wie der Nabu der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg mitteilte.

Mit einem Klick werden dann Infos über Art und Alter des Baumes, die Bodenbeschaffenheit und das bereits kompensierte Kohlendioxid angezeigt. Die App Hallo Baum soll das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Stadtbäume fördern», sagte der Nabu-Ehrenamtliche Thomas Amthor, der die App entwickelt hat. Sie kann unter www.hallobaum.de heruntergeladen werden. Damit sie funktioniert, muss im Handy zudem die Standortfreigabe für den genutzten Browser eingestellt werden.