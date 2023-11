Jeanette Biedermann muss im Ofarim-Prozess aussagen

Jeanette Biedermann und ihr Ehemann, der Produzent und Musiker Jörg Weißelberg, müssen laut am Dienstagmorgen (28. November) vor dem Landgericht Leipzig in den Zeugenstand, wie das Gericht am 24. November mitteilte.

Hintergrund: Zwar waren weder Jeanette noch ihr Mann an dem besagten Abend, an dem Gil Ofarim in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden sein will, anwesend, sollen aber kurz danach Kontakt zu dem Sänger gehabt haben.

Das bestätigte Gerichtssprecher Hans Jagenlauf der Bild-Zeitung. Jeanette Biedermann soll von Anfang an als Zeugin im Prozess vorgesehen gewesen sein. Ihre Aussage sei allerdings mehrfach verschoben worden sein, weil die Beweisaufnahme langsamer als geplant vorangekommen war. Biedermann soll bereits kurz nach dem angeblichen Vorfall von der Polizei vernommen worden sein.