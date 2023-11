Jeanette Biedermann als Zeugin im Ofarim-Prozess geladen

Mehr zum Thema

16-Jähriger rast mit Auto durch Auerbach Ein 16-Jähriger ist mit einem Auto durch Auerbach im Vogtlandkreis gerast. Eine Streife der Polizei verfolgte den Jugendlichen, der mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Licht unterwegs war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Schließlich endete die Verfolgungsjagd im Ortsteil Rebesgrün. Die Polizei kontrollierte den 16-Jährigen in der Nacht auf Freitag und erstattete Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Ein Zeuge hatte den 16-Jährigen gesehen und der Polizei gemeldet.

RTL