Vor kurzem gab Jasmin Wagner dem Vater ihrer kleinen Tochter das Ja-Wort. Außerdem feierte die Sängerin pünktlich zum Oktoberfest auch gesanglich ihr Comeback und das Baby rundet ihr Glück komplett ab. Das merkt man Blümchen auch im Interview mit Tanja Bülter und Kena Amoa an. Die 43-Jährige wirkt total entspannt. Aber woher nimmt sie diese Energie? Schließlich ist aktuell ordentlich was los im Hause Wagner.



Lese-Tipp: Jasmin Wagner feiert romantische Traumhochzeit

„Ich glaube, dass meine Tochter mir eine unglaubliche innere Zufriedenheit geschenkt hat. Sie ist eine wunderbarere Lehrerin in Freude. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mir vor dem Muttersein oft Gedanken gemacht habe, ‘Wie soll ich das machen? Wo soll ich die Entscheidung hernehmen? Woher weiß ich, was so ein Kind braucht?` und es kommt ganz natürlich zu einem“, verrät Blümchen im RTL-Interview. Doch damit nicht genug.