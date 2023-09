Jasmin Herren ist seine Erste! Philipp Bender stand nie auf ältere Frauen

Er studiert auf Lehramt, arbeitet als Nachhilfelehrer, macht Musik – und schnuppert nun auch in die Influencerwelt rein! Klar gehören zu Letzterem auch Q&As, in denen sich die Follower mit Fragen austoben können. So eine Fragerunde startet Philipp jetzt in seiner Instagram-Story und geht dabei offen und ehrlich auf die Nachfragen der Community ein.

Jemand möchte zum Beispiel wissen, ob er schon immer auf ältere Frauen steht. „Ich muss dazu sagen… noch nie“, gibt Philipp ehrlich preis. Bei ihm und Jasmin habe es sich einfach so ergeben: „Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden.“ Das Alter spielt in ihrer Beziehung so gar keine Rolle, wie er versichert: „Für mich ist Jasmin gar nicht ihrem Alter entsprechend. Wenn ich sie sehe, sag ich immer zu ihr: Die 28-Jährige ist wieder da. Wir passen vom Vibe her gut zusammen und was Besseres kann man sich dann ja nicht wünschen.“

