Janine Kunze zeigt, was sie hat! Im tief ausgeschnittenen Badeanzug mit sexy Cut-Outs an den Seiten räkelt sich die 49-Jährige vor dem Spiegel und knipst ein Selfie. Bei vielen ihrer Follower kommt Janines freizügiges Fotos super an. „WOW! Sexy“, schreibt Evelyn Burdecki. „Wunderschön“, „Hübsche Frau“ oder „Sexy Lady“ lauten weitere begeisterte Kommentare.

„Schon erstaunlich, dass alle das Foto toll finden. Es zeigt dich sehr unvorteilhaft. Schade, weil an sich eine wunderschöne Frau“, äußert sich ein Fan ziemlich kritisch. Noch deutlicher drücken andere Follower ihre Abneigung aus: „Sorry, ich mag sie, aber so ein Foto geht gar nicht!“, „Komische Gesichtszüge und auch sonst so, passt irgendwie nicht“ und „Mir tun die Augen weh. Muss das sein? Warum stellt Frau so peinliches Bild ins Netz?“ „Nicht schön, aber mutig“, lautet ein weiterer vernichtender Kommentar.

