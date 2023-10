Jandar erlöst Duisburg: Erster Sieg für den MSV

Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat am zehnten Spieltag der Saison den ersten Sieg errungen. Der ehemalige Bundesligist gewann am Samstag die Partie gegen die SpVgg Unterhaching mit 1:0. Vor 9513 Zuschauern in der Duisburger Arena erzielte Caspar Jandar mit einem Flachschuss aus 15 Metern das Siegtor für die Duisburger. Mit nunmehr sieben Punkten hat der MSV zumindest für einen Tag den letzten Tabellenplatz verlassen.