Jahrtausendealte Axt in Grabhügel entdeckt

Treffen zur Unterweser Nord: Gegensätzliche Positionen Über die Vertiefung der Weser wird seit vielen Jahren diskutiert. Für Montag ist dazu in Brake ein Treffen angekündigt. Es ist nicht die einzige Debatte in Niedersachsen über eine Flussvertiefung - auch über die Außenems wird immer wieder gestritten.