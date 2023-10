Jahrmarkts-Besucher bei Sturz in Tiefe tödlich verletzt

Mehr zum Thema

35-Jähriger bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt Vier junge Männer sollen einen 35-Jährigen bei einer Auseinandersetzung in der Kölner Innenstadt lebensgefährlich verletzt haben. Dies teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln am Sonntag mit. Nach ersten Erkenntnissen sollen die vier Tatverdächtigen den Mann demnach in der Nacht zum Sonntag zu Boden gestoßen und dann auf seinen Oberkörper und Kopf eingetreten haben. Im Anschluss seien die Männer vom Tatort geflüchtet.

Es wird kalt in NRW: Frost im Bergland möglich Eine Kaltfront aus Westen hat in Nordrhein-Westfalen für eine deutliche Abkühlung gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der Nacht zum Sonntag mit einem Temperaturrückgang auf 7 bis 2 Grad. Im Bergland könne es demnach in Bodennähe auch Frost geben. Am Sonntag gibt es laut DWD bei maximal 13 Grad (im Bergland maximal 8 Grad) einen Mix aus Sonne und Wolken mit vereinzelten Regenschauern.