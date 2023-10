Jahrestagung zu Internetkriminalität eröffnet

Mehr zum Thema

Besucherbergwerk Rammelsberg erhält Millionenförderung Das Besucherbergwerk Rammelsberg im Harz wird mit 2,25 Millionen Euro vom Bund gefördert. Das Geld soll vor allem einem Nebengebäude der Weltkulturerbestätte in Goslar zu Gute kommen, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Das Geld stammt den Angaben nach aus dem Bundesprogramm Kulturinvest 2023 erhalten.