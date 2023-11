Jahreshauptversammlung des FC Bayern ohne Neuwahlen

Der FC Bayern München hält seine Jahreshauptversammlung ab. Die Startzeit ist ungewöhnlich.

Der FC Bayern München hat für diesen Sonntag (11.00 Uhr) zu seiner Jahreshauptversammlung eingeladen. Erstmals findet das jährliche Treffen der Mitglieder an einem Vormittag statt. Traditionell wurde die Veranstaltung sonst immer abends abgehalten.

Bei der Versammlung in der Rudi-Sedlmayer-Halle, der Heimstätte der Bayern-Basketballer, stehen in diesem Jahr keine Präsidiumswahlen an. Erstmals wird Jan-Christian Dreesen als Vorstandschef zu den Mitgliedern sprechen. Der 56-Jährige hatte Ende Mai die Nachfolge von Oliver Kahn angetreten. Ein wichtiger Punkt der Tagesordnung ist der Antrag auf die Neufassung der Clubsatzung.

Trainer Thomas Tuchel will seine Premiere bei der Jahreshauptversammlung erleben. Die Spieler können wegen Länderspielreisen fast alle nicht dabei sein.