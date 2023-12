Jahrelang gewartet: Finja soll Luchspopulation aufbauen

Reden wir nicht drumrum: Es geht um Sex. Finjas Job ist Nachwuchs zu kriegen. Wenn sie den erfüllt, würde sie einen wichtigen Beitrag für Baden-Württemberg leisten. Sogar ein Minister fiebert mit.

Kaum war die Transportbox geöffnet, ist Luchskatze Finja in den verschneiten Nordschwarzwald gehuscht. Mit der Auswilderung des ersten Weibchens in Baden-Württemberg kann der Aufbau einer Luchspopulation beginnen. Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) sagte am Freitag: Das soll heute der Startschuss sein.

Derzeit gibt es nach Angaben des Ministeriums fünf männliche Luchse, sogenannte Kuder, im Südwesten. Drei davon lebten im Schwarzwald. Nun brauchen wir weibliche Tiere, damit sich ein Luchsbestand entwickeln kann, erklärte Hauk. Es gehe um ein neues Kapitel des Artenschutzes in Baden-Württemberg. Wir warten jetzt schon 30 Jahre auf die Wiederansiedlung. Insofern ist es an der Zeit.

In acht Wochen beginne die Ranzzeit, also die Paarungszeit. Mit Blick auf einen der Kuder im Nordschwarzwald sagte Hauk: Schauen wir mal, was Toni noch kann. Zehn Weibchen brauche es für eine stabile Population. Eine nächste Auswilderung sei noch nicht konkret geplant.