Jährlich fallen hunderte Tonnen Müll an Landesstraßen an

In Thüringen fallen entlang der Landesstraßen Jahr für Jahr hunderte Tonnen Müll an. Das geht aus der Antwort des Infrastrukturministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Abgeordneten Nadine Hoffmann hervor. Demnach wurden seit dem Jahr 2020 im Freistaat zwischen 233 und 306 Tonnen Müll an den Landesstraßen entsorgt. Im laufenden Jahr sind es bislang rund 182 Tonnen Abfälle.

Die Beräumung und Entsorgung des illegalen Mülls kostet viel Geld - im Jahr 2020 rund eine halbe Million Euro, 2021 rund 602.000 Euro und im vergangenen Jahr rund 609.000 Euro. Für das laufende Jahr zwischen Januar bis September bezifferte das Ministerium die Kosten für die Beräumung und Entsorgung auf rund 464.000 Euro.

Laut Ministerium handelt es sich meist um Reiseabfälle von Verkehrsteilnehmern, die in der Regel unbekannt sind. Die Straßenbauverwaltung habe dabei die Erfahrung gemacht, dass bei Strafanträgen gegen Unbekannt in fast allen Fällen die Verfahren eingestellt wurden, da die Täter nicht zu ermitteln waren. Aufgrund dessen erfolgt aktuell grundsätzlich keine Verfolgung möglicher Täter durch die Straßenbauverwaltung, heißt es in der Antwort.