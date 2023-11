Jäger trifft Mitjäger bei Schuss auf Feldhasen

Mehr zum Thema

1860 München verliert in Nachspielzeit gegen Jahn Regensburg Der TSV 1860 München hat in der 3. Fußball-Liga gegen Jahn Regensburg die nächste Niederlage nach einem ganz späten Gegentor kassiert. In der Nachspielzeit erzielte Mittelfeldspieler Tobias Eisenhuth am Samstag im Grünwalder Stadion das Tor zum 1:0 (0.0) für die Gäste aus der Oberpfalz. Der Ball prallte nach dem Schuss mit dem linken Fuß vom Pfosten ins Netz. Mit 31 Punkten liegt Zweitliga-Absteiger gleichauf mit Spitzenreiter Dynamo Dresden auf Platz zwei. Die Löwen verharren mit 17 Zählern in der zweiten Tabellenhälfte.