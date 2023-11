Jäger im Kyffhäuserkreis auf der Jagd ins Gesicht geschossen

Mehr zum Thema

Vorfahrt missachtet: Frau stirbt bei Verkehrsunfall in Suhl Eine Frau ist an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Suhl gestorben. Die 71-jährige Autofahrerin habe die Vorfahrt einer 21-jährigen Fahrerin missachtet, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Daraufhin seien die beiden Autos heftig zusammengestoßen.