Jäger hält Pferd für Wild und schießt: Tier tödlich verletzt

Hoff begrüßt Betätigungsverbot für Hamas in Deutschland Thüringens Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff begrüßt ein Betätigungsverbot für die islamistische Hamas in Deutschland. Auf der Plattform X (früher Twitter) bezeichnete der Linke-Politiker am Donnerstag die entsprechende Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als richtige und notwendige Entscheidung. Hoff ist auch Beauftragter für jüdisches Leben und die Bekämpfung von Antisemitismus in Thüringen. Er unterstützte auch das von Scholz am Donnerstag angekündigte Verbot des palästinensischen Netzwerks Samidoun.