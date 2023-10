1997 gaben sich Jada Pinkett und Will Smith das Jawort. Und trotz ihrer zahlreichen Schlagzeilen und ihrer angeblichen offenen Ehe gelten sie als DAS Hollywood-Traumpaar. Doch nun macht die Schauspielerin eine überraschende Enthüllung: Will und Jada sollen sieben Jahre heimlich voneinander getrennt gewesen sein – oder sind sie es etwa immernoch?

Die Antwort gab die 52-Jährige jetzt im Gespräch mit NBC News – in einem Vorschau-Clip aus Jadas Interview mit Hoda Kotb (59) sieht man die Today-Moderatorin, wie sie einen Vorfall aus der Smith-Ehe aus dem Jahr 2016 anspricht. „Seit dem Jahr 2016, das ist jetzt sieben Jahre her, seid ihr ...“, fragt Hoda, während sie ihre Hände hochhält. „Ja“, antwortet Jada. Und damit nicht genug. Auch Moderatorin Savannah Guthrie hat angedeutet, dass Jada „das Geheimnis ihrer Ehe mit Will Smith“ zum „allerersten Mal“ lüften wird. Das lässt aber unglaublich viel Raum für Spekulation, oder?