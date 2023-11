Julian Fiege versucht es noch spannend zu machen und um den heißen Liebesbrei herumzureden. Er soll zur Sache kommen, fordert Giovanni. Und das tut der Sänger dann auch: „Wir haben es nie erzählt ...und wir dachten, es gibt nur eine Person, bei der wir es machen. Und das ist bei dir: Wir wohnen zusammen und wir sind auch ein Paar!“



Tosender Applaus von den Rängen – und auch Giovanni Zarrella ist ganz aus dem Häuschen und freut sich mit den Verliebten. Prompt bietet sich der frisch BAMBI-prämierte Moderator als Hochzeitssänger für die beiden an: „Ich verspreche euch eins. Solltet ihr weiter glücklich bleiben und irgendwann heiraten wollen: Ich möchte singen bei eurer Hochzeit! Ich freue mich so sehr für euch. Ich habe eine Gänsehaut – wirklich!“



Die Gerüchte sind also wahr! Nadine Ellrich erklärt noch: „Es hat wirklich genau gepasst. Wir haben gemerkt, wir sind Seelenverwandte. Wir vertrauen uns ...“ Ja, als Schlager-Duo haben die beiden in den letzten beiden Jahren viel erlebt: „Das schweißt zusammen“, so Julian.



Herzlichen Glückwunsch! Die Schlagerwelt hat ein neues Liebespaar. (kpl)